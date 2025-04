Milanmania: Musah può fare solo la riserva. Perché Conceicao si ostina a metterlo e poi toglierlo dopo 20'?

Redazione Calciomercato

. Milan che va sotto, subito, e poi, soltanto poi, reagisce. Ogni tanto sarebbe bello vedere la squadra passare in vantaggio e amministrare in tranquillità il risultato:Ancora una volta l'inizio horror: andare sotto di 2 gol in casa, davanti a 70mila spettatori, in quella maniera è. Così come è incredibile non essere riusciti ancora a porre correttivi a un difetto ormai costante come quello dell'approccio.. Il Milan è questo, incapace di scendere in campo col giusto atteggiamento.. Conceicao che nel dopo partita punta il dito contro i giocatori, colpevoli di non avere alcune basi che si imparano da ragazzini nelle scuole calcio: durissimo, forse qualche responsabilità in più dovrebbe prendersela pure lui.E poi c'è l'incredibile caso. Ecco, non viene il dubbio che forse non meriti di giocare dall'inizio? Piuttosto che sostituirlo dopo poco più di 20 minuti, non è meglio non schierarlo titolare? Obiettivamente in questi quasi 2 anni ha dimostrato pochissimo:. Ricordiamo che è stato pagato una ventina di milioni di euro, troppi, ricavati da una parte della cessione di Tonali.