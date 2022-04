Il 3 a 0 è una batosta, anche se il risultato inganna rispetto a quello che si è visto in campo.



Fa male non andare in finale, fa male a livello psicologico, anche se la speranza è che la rabbia possa diventare poi energia positiva.

La squadra poteva fare sicuramente di più. C’è sempre la difficoltà a segnare, con Leao che non riesce a concretizzare, Giroud fuori dal gioco e il problema storico sulla fascia destra tra Saelemaekers e Messias.

Dietro a livello di fase difensiva ci sono stati tanti errori: per Tomori è stata una serata decisamente negativa.



Dopodichè, ancora una volta non si può non parlare del fattore arbitrale. Il gol di Bennacer è regolare: Kalulu non crea danni ad Handanovic, e quell’episodio avrebbe permesso di far svoltare la partita. Non ci vengano a dire che dopo un 3-0 è ridicolo parlare di arbitri, quando hanno passato una vita a piangere per il famoso Iuliano-Ronaldo, dopo che fino all’altro ieri si è parlato ancora del famoso fallo di Pjanic.



Quando rivedremo tra tanti anni quello che è successo quest’anno (non è complotto, intendiamoci, ma fortuna e sfortuna), a freddo farà ancora più male. Tutto concentrato in una stagione: nel dubbio ha detto sempre male al Milan e molto bene all’Inter.



E non è vero che la ruota gira e alla fine favori e torti si compensano: in 5 gare non può accadere. Anzi, la speranza è che non si aggiunga un altro episodio, con già tanto di quel materiale che si potrebbe fare una serie Tv.