Ho lanciato un sondaggio. Il plebiscito è stato quasi totale. Pochi, pochissimi vorrebbero scambiare Piatek con Icardi. Tutto è nato quando ho letto su Twitter una curiosa provocazione su un passaggio di Icardi al Milan. Allora ho pensato: ”Perché non chiedere l’opinione sui miei canali web, Instagram e Youtube ?". Le risposte sono state immediate e numerose Kris Piatek, “Il pistolero, "Il cacciatore di Taglie" non si tocca!



Contro il Manchester United, prossima amichevole della estate rossonera, mi auguro che realizzi la sua prima rete della stagione, per ritornare, lui e noi, ad assaporare le emozioni di una palla in rete e di una esultanza che ci manca da qualche tempo. Intanto il mercato rossonero, dopo gli ultimi acquisti, quelli di Leao e Duarte, è in una logica fase di stallo in attesa che si sblocchi la situazione intorno a Andrè Silva. Si parla di una possibile, nuova apertura da parte del Monaco, ma, in questo senso, non vi sono riscontri o conferme concrete.



Anche se il Milan si è subito premurato di far trapelare che la trattativa con i monegaschi debba essere considerata ininfluente rispetto alla possibilità dell’acquisto di Angel Correa, è un dato di fatto che sembra attraversare una fase di stallo l’eventualità del passaggio dell’argentino in Casa Milan. Un elemento pare certo, 50 milioni di euro vengono considerati una cifra eccessiva da parte dei dirigenti milanisti, che oltre i 40 non vanno, ma sempre cercando di capire l’evoluzione della situazione legata a Andrè Silva. Comunque il tema legato al potenziamento dell’attacco rimane fondamentale per poter mettere a disposizione di Giampaolo soluzioni differenti, che gli consentano di studiare gli schemi di attacco più efficaci.



Intanto un nome continua a ronzare nelle orecchie dei tifosi rossoneri Riguarda però il centrocampo. E’ quello di un sogno impossibile, Luca Modric Il Real Madrid è vicino a Pogba, punta su Van de Beek, quindi si restringono gli spazi in mezzo al campo. Il giocatore croato, ”mai trattato dal Milan”, come detto da Paolo Maldini, vorrebbe giocare nella squadra del suo mito, Zvonimir Boban.



Sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio, ma resta, in ogni caso, una operazione complicata, figlia eventualmente degli ultimi giorni di mercato. Senza l’arrivo di Modric, comunque il Milan non deve cadere nella tentazione di cedere Biglia, che, sia sul piano del carisma, dentro e fuori dal campo, che su quello tecnico, è centrocampista indispensabile, come titolare o come prima alternativa a Bennacer.



Continua comunque il silente lavoro dei plenipotenziari rossoneri, che hanno sempre centrato il primo o il secondo obiettivo puntato nelle fasi di mercato. Con pazienza, con attenzione, con razionalità. Il campo, è vero, non ha ancora regalato la prima soddisfazione, ma il Milan non ha certo affrontato squadre di categoria inferiori, ma top club contro i quali non ha sicuramente sfigurato. Il lavoro di Giampaolo continua. L’opera di Maldini e Boban continua. Il chiacchiericcio di coloro che a un mese dal mercato ipotizzano il piazzamento basso in classifica continua Inutile!