Tutto fermo, almeno in superficie! Ho l'impressione che, se non ci saranno uscite, difficilmente verranno inseriti nuovi tasselli al progetto di Giampaolo. Sul mercato è stato messo Franck Kessie e, in verità, a me dispiace perché mi sembra che sul piano dinamico, dell'intensità di gioco, della forza e della resistenza, sia fra i centrocampisti più completi nel panorama calcistico. Con gli schemi di Giampaolo, in una squadra piu' compatta, correrebbe di meno per poter arrivare più lucido e preciso in area di rigore. Nella scorsa stagione l'ivoriano è stato fra i più continui negli inserimenti e nelle verticalizzazioni, peccando proprio nelle conclusioni, sfiancato da mille rincorse. Altri giocatori in uscita sono Laxalt e uno tra Strinic e Ricardo Rodriguez, anche se lo svizzero sarebbe intenzionato a rimanere. Come del resto Andrea Conti, che deve resistere alle sirene parmigiane. In ogni caso, non si tratterebbe di una cessione definitiva e non porterebbe denaro liquido in cassa.



Salto l'ipotesi riguardante Donnarumma, per non tediarvi conoscendo la mia opinione. Il vero tesoretto è rappresentato da André Silva, ancora pallido nella amichevole in Kosovo. Il ragazzo non si sblocca, mostrando le solite deliziose qualità di palleggio, ma incidendo poco nella manovra offensiva. Risulta più concreto e perocoloso il bravo Borini o più propositivo Castillejo, pur in un ruolo non suo. Peccato sottolineare sempre l'involuzione di André Silva, ma in questo momento non riesce a essere utile e futuribile né per la squadra né per il Club, viste anche le giuste richieste elevate. Mi sembra difficile che la pur ambiziosa Fiorentina possa sostenere la spesa per l'acquisto di Suso, per il costo del cartellino, non meno di 33 milioni, sia per quello dell'ingaggio, almeno 4 milioni.



Quindi situazione di totale stallo, ripeto, forse solo in superficie. Nella notte di San Lorenzo, vedendo o immaginando cadere due stelle, mi sono lasciato andare a un desiderio calcistico. Quando avrò purtroppo la certezza che non si avvererà, lo rivelerò senza esitazione, conscio e sicuro che sarebbe stato un grandissimo acquisto sotto tutti i profili.