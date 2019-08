Uomini del banco dei pegni, indietro! Pensavate di passare subito all'incasso negli uffici di Casa Milan mettendo sul tavolo qualche milioncino di euro per portarvi a casa Donnarumma,Suso e Kessie,poi magari Calhanoglu e Calabria.



Invece no! Il Milan non è un Club di pezzenti, che aveva bisogno del vostro denaro, per mettere in piedi un mercato raffazzonato grazie all'acquisto di qualche giocatorino,così giusto per accontentare Giampaolo. I dirigenti del Milan,già orgogliosi e fieri protagonisti degli antichi trionfi, hanno mostrato subito quali fossero le strategie del Club, respingendo le offerte del PSG per Donnarumma.



Sarà così, spero, anche per Suso, grande partita la sua a Cardiff, nella posizione di trequartista, per continuità, applicazione, qualità, resistendo alla ovvia tentazione di spostarsi sulla amata fascia destra, occupata solo una volta. Mi auguro che non vi sia alcuna tentazione anche per Kessie, centrocampista che sotto la guida di Giampaolo non può che crescere.



Insomma chi vuole i giocatori rossoneri, li paga per il loro valore. I rinforzi individuati dai plenipotenziari milanisti vengono pagati per il loro valore. Altrimenti si passa ad altro. È capitato per Veretout, per Sensi e probabilmente per l'acquisto di Correa e la cessione di André Silva, magari inserendo nella trattativa la giovane promessa Pellegri, oggi al Monaco.



Prevengo già due osservazioni lecite. La prima potrebbe riguardare il livello delle operazioni fin qui condotte, operazioni che hanno portato a Milan non certo top players dal costo stratosferico. Beh, intanto giocherà, in maglia rossonera, il miglior giocatore della Coppa d'Africa, Ismael Bennacer. Un difensore di fascia, Theo Hernandez, che nella sua breve, ma intensa prima apparizione, ha sorpreso ed entusiasmato per le sue discese devastanti. Un attaccante giovane, Rafael Leao, che ha le potenzialità di diventare un Campione. Bisogna poi mettersi d'accordo. A volte leggo che non sia utile rincorrere i grandi giocatori quando sono fuori prezzo, ma scoprirli prima che lo diventino, campioni a costi inaccessibili. Così sta operando il Milan.



La seconda puntualizzazione potrebbe riguardare la cessione di Cutrone, a un prezzo ritenuto inadeguato perché troppo basso. Dobbiamo dire una cruda verità. A torto o a ragione, lo dirà il tempo, staff tecnico e dirigenziale non credevano nelle qualità e nella funzionalità del giovane attaccante, come di Locatelli un anno fa. È arrivata una sola offerta, quella del Wolverhampton, ed e' stata subito accettata. Ripeto, solo il futuro dirà se sia stata una scelta azzeccata.



Siamo ad Agosto, il mese per completare la rosa con le ultime mosse e le opportunità. Intanto mi godo il lavoro di Giampaolo. Schiacciare il Manchester per quasi un tempo nella sua metà campo, mi sembra un buon viatico per le speranze di un Milan competitivo!