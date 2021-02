Scrivo queste righe, nella notte fra giovedì e oggi, dopo il pareggio del Milan che regala ai rossoneri il passaggio del turno di Coppa. Là, alle mie spalle, in tv, come colonna sonora, un vecchio e celebre film western di 82 anni, “Ombre Rosse” di John Ford., in questa fase della stagione . La partita di Coppa, contro la Stella Rossa, squadra modesta sul piano tecnico, ma sempre pugnace e determinata,. La prestazione ha confermato l’attualesoprattutto sul piano del gioco, che invece era stata la chiave del bellissimo 2020 dei ragazzi di Stefano Pioli.La squadra non sta reagendo, come se si fosse improvvisamente smarrita, come avesse perso quelle certezze, quella fiducia, quel senso di invincibilità, le caratteristiche a lungo più evidenti del giovane gruppo di Pioli.Non dimentichiamo innanzitutto chesquadre, impegnato infatti a settembre nei preliminari di Coppa. Sul piano fisico, stentano a ritornare in buona condizione i giocatori a lungo assenti. Parliamo soprattutto di, due elementi chiave delle fortune milaniste. I più impiegati poi accusano un normale. Uno su tutti, purtroppo per lui troppo spesso sul luogo del… delitto, in caso di gol degli attaccanti avversari.A questi fattori aggiungiamoDalot non è quello di settembre e ottobre. Meitè non riesce a raggiungere i livelli di gioco desiderati. Mandzukic si è visto ancora poco. Krunic non è impiegato nel ruolo che più predilige, nei tre di centrocampo, giocando il Milan con uno schema differente. Diaz sta per rientrare, dopo un lungo infortunio , e si dovrà attendere, anche per lui, il ritorno alla miglior condizione., che, a proposito di “Ombre Rosse" potrebbe salvare la carovana milanista, come il sesto cavalleggeri nel film di Ford. Molti dimenticano che, il suo punto di riferimento a centrocampo, la leva che comanda tutte le azioni, sia per quello che riguarda la fase difensiva che la manovra d’attacco. Con, il tecnico milanista poteva contare su un centrocampo di livello europeo.Intanto, nonostante le ultime sconfitte,anche se l’Inter ha aumentato il vantaggio.per tenere alti gli stimoli e la voglia di rimanere in alto. I ragazzi di Stefano Pioli sono poi fra le prime sedici squadre di Europa League, in un turno che ha visto le clamorose eliminazione di squadre di primo piano come PSV, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Leicester, Benfica e Lille.. Oggi non è brillante, non è spettacolare, ma sempre tenace e attaccato ai suoi sogni, guidato da due grandi giocatori., il portiere più forte del mondo, e, terzo nella classifica cannonieri e fra i più combattivi anche nel giovedì di Coppa.Preoccupato per la sua presenza a Sanremo?Non mi interessa, perché poi torna a giocare e a regalare emozioni nel Milan. Solo questo mi preoccupa... che ci rimanga per molto!!