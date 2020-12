Sì, un ottovolante di emozioni con un inizio devastante del Milan che segna subito 2 reti. Sono sedici partite cherealizzano almeno due reti, come ilnel. La reazione della Lazio porta al pareggio, ma i rossoneri chiudono in testa ilgrazie alla rete di un devastante, oggi uno dei difensori di fascia più forti al mondo.E’ stato un anno partito benino sul piano dei risultati. Continuato, dopo lo stop forzato, con un Milan sempre più convinto e vincente. Chiuso, negli ultimi tre mesi, con una galoppata in testa della squadra più continua del campionato. Nonostante le fatiche dei tre preliminari, nonostante le tante assenze, ben assorbite dalla organizzazione di squadra, dalla chiara identità di gioco.Come viene riconosciuto dalla opinione generale.. Potrebbero essere venti partite dal 18 gennaio al 21 marzo, se i milanisti fossero così bravi di superare i turni di Coppa Italia e quelli di Europa League. Chiaro che la rosaessere rinforzata con almeno tre elementi, visto poi che l’attuale rivale più accreditata,, non ha impegni europei. La squadra appare comunque ben preparata anche sul piano fisico ,oltre che su quello mentale. I pareggi contro, la vittoria poi sullasono conquistati sempre negli ultimi minuti di gioco.Come più volte ripetuto, ora in campo devono entrare anche i plenipotenziari del mercato. Con l’acquisto di un difensore centrale, la difesa appare completa, viste le prestazioni di un sorprendente, quanto a personalità, di Pierre. A centrocampo previsto l’arrivo di un centrocampista, già individuato forse, ma sui nomi nessuna indiscrezione. Potrebbe nascere anche una opportunità di mercato per quanto riguarda l’attaccante,E’ un bel Natale per i tifosi rossoneri, ma mi auguro lo sia per tutti gli appassionati di calcio . Di questo sport che ci tiene compagnia da quando piccoli siamo andati per la prima allo stadio.