Ha ragione sul tema investimenti: non bisogna accontentarsi e proprio questo è il momento di "surfare" l'onda. Dall'altra parte è giusto che la proprietà faccia notare cheE' importante che le parti arrivino a un'intesa, a un compromesso, in tempi brevi e privatamente, senza rendere il caso una telenovela mediatica come lo scorso anno. Rispetto alle dichiarazioni del dirigente, contesto il passaggio su: bastava non prendere quest'ultimo e oggi commenteremmo una stagione diversa.Io credo sia giusto proseguire con l'attuale dirigenza, per dare continuità aziendale e non ripartire dall'anno zero, mentre farei qualche riflessione in più sull'allenatore.La stagione è stata troppo anomala e porterà cicatrici evidenti (nonostante il cammino in Champions): mi riferisco al periodo nero in cui il Milan perde contro chiunque, prende 5 gol dal Sassuolo, 4 dalla Lazio. Una squadra che viene eliminata malamente in Coppa Italia e disputa una Supercoppa imbarazzante. E chiuderà il campionato non nei primi 4 posti.: ripeto, è un sospetto, non una certezza. Anche perché se guardiamo il gioco, quest'anno non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dello scorso anno. Nell'attuale stagione spesso era riconducibile a