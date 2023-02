Un'altra sconfitta. Finisce 1 a 0 ma poteva finire anche peggio. In questo momento. Sicuramente a monte ci sono colpe della Proprietà e della dirigenza (per il mercato sbagliato), ma in estate nonostante tutto è stata consegnata al tecnico una squadra che aveva tutto per lottare per il vertice, non un gruppo da sesto posto.Scendere in campo con 5 difensori è un insulto alla storia di questo Club:, non da campioni d'Italia. A Pioli chiedevamo tutti di coprirsi un po', di avere un atteggiamento un po' più prudente: ma non di passare da 4 punte a 5 difensori. Ci sono le vie di mezzo, come un semplice 4-3-3, con cui la squadra lo scorso anno ha svoltato.: l'impiego di Messias a centrocampo non ha senso, così come l'idea di aspettare e ripartire, rinunciando però al principale contropiedista e velocista come Leao. Se c'è un motivo extracampo legato al contratto, ce lo dicano. Altrimenti Pioli non ci dica che rifarebbe le stesse scelte: questa dichiarazione in questo momento andava evitata., se le cose vanno avanti così,. I numeri del derby (zero tiri in porta) e quelli delle ultime partite (5 sconfitte e 2 pareggi) ci dicono che se si va avanti così sarà necessario cambiare., per salvare il salvabile, cioè un piazzamento per la prossima Champions League, traguardo che questa squadra ha il dovere di centrare.