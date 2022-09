Derby fantastico per il Milan,Subito i complimenti a Pioli, che avevo criticato dopo Sassuolo, ma che ieri ha letteralmente impacchettato Inzaghiinvece di sminuirli ogni volta che perde, come successo ieri. "Noi abbiamo fatto due gol bellissimi, i loro tre sono da non concedere. Avremmo meritato il pari. Se non avessimo trovato Maignan...". Se, se, se. Le occasioni nel finale sono figlie di un rilassamento del Milan e di una reazione più che altro nervosa dell'Inter,. Qualcuno dovrebbe consigliare a Inzaghi di rivedere le dichiarazioni post partita, soprattutto quando perde.Un gran Milan, un grande gruppo e anche grandi individualità.Maignan portiere più forte d'Italia,, soprattutto nel primo tempo, quando si è bevuto Barella. Poi a livello atletico non era ancora al top.Giroud si è girato ancora una volta: teniamocelo stretto, bomber dai gol pesantissimi.E poi Leao: top player del Milan, top player della nostra Serie A.Poi potrà magari andare via, ma nel frattempo è troppo importante allungare la scadenza. Il terzo gol è da PlayStation, da solo contro l'intera difesa dell'Inter:Ora testa alla Champions League, ma dopo ieri ulteriore consapevolezza sulle possibilità di arrivare alla seconda stella.