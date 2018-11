, se il Milan non riuscirà a mantenere il quarto o quinto posto, attaccato alle rivali, utile trampolino di lancio per la conquista di un posto in Champions League. L’impresa pare molto ardua, se il Club non tampona l’emorragia di infortuni muscolari e traumatici di questo ultimo nefasto e sfortunato periodo della stagione, infortuni che non permetteranno a Gattuso di impiegare ,oltre che Bonaventura, soprattutto i tre difensori central. Insomma la squadra dovrà contare sul solo Zapata nelle prossime sei partite, decisive e fondamentali per i futuri destini rossoneri. In questi casi, per fortuna non accaduti spesso nella Presidenza Berlusconi, la Società interveniva immediatamente, con abilità e fantasia. Ricordo che,o, per sostituire l’acciaccatoo, nell’anno dell’ultimo Scudetto, non esitò a acquisire, insieme a Emanuelson., utile in caso di ulteriori problemi nel reparto arretrato. Qualcuno potrà obiettare che ,vista la prudenza e l’accortezza usate da Gattuso nell’inserire giocatori nuovi nel delicato meccanismo difensivo, ci possa essere il rischio di trovarlo pronto quando Romagnoli tornerà disponibile. Non cambia la situazione perchéalle esigenze del gruppo fino a primavera.e …argentino, quindi facilmente inseribile, anche a livello ambientale, nella rosa milanista. Ha annunciato il ritiro un mese fa, ma, come soluzione di emergenza, pare la più percorribile. Sarebbe più agevole l’inserimento dell’ex torinista, piuttosto che quelli di, giocatore tedesco di origine turca, libero dopo il campionato con lo Spartak Mosca, per questione tattiche e di lingua. Le stesse ragioni forse portano a rendere più complicato l’inserimento di Robert Huth, svincolato dal Leicester. Insomma, qualche soluzione si può trovare, ma non bisogna perdere tempo. Altrimenti il tentativo, a gennaio, di rendere ancora più competitivo il Milan, potrebbe essere vanificato da queste settimane, senza alternative al centro della difesa!