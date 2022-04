In attesa del ritorno del campionato, credo che il popolo rossonero debba dire grazie a Mino Raiola. Un grazie gigantesco per aver contribuito alla partenza di Donnarumma, che ha permesso al Milan di acquistare un grande numero 1 come Maignan: il francese, oggi si può dire con più elementi in mano, è un portiere migliore rispetto al suo predecessore.



Tra i pali, coi piedi, a livello di leadership, di carisma e pure di spessore umano rappresenta decisamente un upgrade. Grazie a Mino Raiola, perché nell’operazione il Diavolo ha risparmiato pure tanti milioncini.

In tutto questo sono spariti, ed erano tanti, quelli che sostenevano che senza Donnarumma il Milan avrebbe perso 15 punti.



La scelta della squadra mercato è stata straordinaria. Anche per Maignan non era facile conquistare in così poco tempo il popolo milanista e lasciare pure un bellissimo ricordo al suo precedente Club, il Lille, che in settimana si è complimentato con lui per l’esordio con la Francia: anche qui, qualche differenza con il portiere del PSG la notiamo.



Quest’ultimo post Europeo ha inanellato una serie incredibile di errori: per la serie lasci il Milan e poi ti penti. Donnarumma si è pentito ma ora deve andare avanti per la sua strada e uscire da questo momento negativo da solo. Non è il caso, come fanno tanti, di coccolarlo: ha 23 anni e non più 16 ed è lautamente pagato per reagire.



La sua scelta di lasciare Milanello a oggi è una grande sconfitta: se i rossoneri dovessero vincere lo scudetto, poi, per lui sarebbe una vera e propria Caporetto.