Non so chi sarà l’allenatore delnella prossima stagione, ma stanno aumentando le possibilità che Zlatanpossa continuare la sua avventura nel calcio italiano. Almeno così sembra stando ai rumors che arrivano dalla. A essere sincero, mi ero rassegnato a non rivedere Ibra al centro dell’attacco, anche perché ritengo che il favorito della panchina milanista sia Ralf. Non credo per hobby. Poiché ormai gli abbiamo dato la patente di allenatore dei giovani a ogni costo,, nella ipotesi arrivasse l’ex Lipsia,. Io però cerco di documentarmi prima di esprimere pareri o trinciare giudizi. Certamente nelle sue esperienze precedenti con, doppia promozione dalla regional liga alle Bundesliga, con lo, dove ha vinto la Coppa di Germania, e nel, promozione dalla Zweite Liga in Bundesliga e qualificazione alla Champions League grazie al terzo posto finale,Nella squadra però di, là davanti nelle partite contro l’, eliminata grazie al doppio successo, 5-2 a San Siro e 2-1 in Renania, ha giocato un attaccante ben conosciuto anche dai tifosi italiani, quel, già delantero nel, che avevae Metzelder ormai trentunenne. Quindi la presenza di Ibrahimovic, nella rosa del Milan, in caso di arrivo di Rangnick, non è assolutamente da escludere.. Solo dopo questo incontro, nel quale l’ad del Milan illustrerà i piani futuri del Club,A proposito, circa i rapporti pessimi tra Gazidis e Zlatan, è un’altra delle leggende che girano intorno al Milan. Questo per un semplice motivo.. Se poi venisse confermato, ipotesi sempre sul tavolo, o, a sorpresa, si alzasse la candidatura di Emery, a entrambi i tecnici credo che la presenza di Ibrahimovic possa essere gradita, addirittura indispensabile sia nel ruolo di Pater Familias sia per la sua caratura tecnica.Saranno importanti, se il campionato riprenderà, anche le ultime partite della stagione, per carpirne l’umore e la voglia dello svedese, ma soprattutto per avere la conferma che si senta sempre coinvolto nelle vicende della squadra. Trovare un attaccante che lo possa sostituire appare non facile. Ripartire invece con Ibrahimovic sarebbe un bel viatico per il Club, per i compagni, per l’allenatore ’20-’21 e soprattutto, come detto, per i tifosi rossoneri.