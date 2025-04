Redazione Calciomercato

Milanmania: Sartori il top come ds, ora avanti con la difesa a 3

Andrea Longoni

40 minuti fa

5

Finalmente, dopo una vita, commentiamo una vittoria in tranquillità del Milan. Una partita in cui, udite udite, la squadra non va sotto dopo pochi minuti, anzi non prende proprio goal: in pratica la serata perfetta su un campo sempre ostico per i rossoneri.



Vittoria che però in altri tempi avrebbe dato sicuramente più entusiasmo a chi ha il Milan nel cuore. Non voglio trovare sempre il difetto, ma basta guardare la classifica: dopo un successo e con una gara in più rispetto alle altre, la squadra è ancora nona in classifica.



Che cosa ci dice la gara di ieri? Da un punto di vista tattico che, speriamo, potrebbe esserci stata la svolta. E' solo una gara, è presto, però il modulo coi 3 difensori ha dato indicazioni positive. Intanto c'è stato molto più equilibrio, quell'equilibrio che andiamo cercando da agosto.







Poi, con questo schema diversi giocatori hanno potuto esprimersi al meglio, perché hanno giocato nelle condizioni per loro più adatte. Penso ad esempio a Pavlovic, a Theo Hernandez che con questo modulo si è esaltato, oltre a Jimenez e anche a Leao, autore di una grande partita.



L'altra cosa che ci dice il risultato, è che non ci possono essere così pochi punti in classifica tra Milan e Udinese. Una rosa che può contare su Leao (gol e assist ieri e a fine stagione il bilancio sarà sicuramente positivo), su Pulisic (stagione straordinaria anche se ora un po' in calo), Reijnders (doppia cifra di gol solo in campionato) e giocatori come Theo Hernandez e Maignan, non può ritrovarsi nona in classifica. E' un gran peccato, un peccato mortale non aver sfruttato a dovere questa squadra: e tutto ciò fa male.



E' una vittoria bella, ma che aumenta i rimpianti e la malinconia. Dopodiché, arrivati ormai a metà aprile del ds non c'è traccia, neanche dopo un mese e mezzo di casting. La speranza è che la prossima settimana sarà quella della scelta e della fumata bianca. Perchè il Milan dovrà lavorare più di tutti in vista della prossima stagione. Per questo è meglio portarsi avanti e non sprecare altro tempo. Giovanni Sartori sarebbe il top.