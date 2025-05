Milanmania: sconfitta meritata, la fotografia della stagione. Ds, allenatore e rinnovi: ora basta tergiversare

Complimenti al Bologna, la vittoria della Coppa Italia è meritatissima,. E' giusto così: al Bologna c'è un vero lavoro dietro, c'è una dirigenza di livello, un ottimo allenatore, una squadra vera.. Adico che converrebbe parlare dopo. Qualche giorno fa ricorda che Conceicao può essere il primo dopo Ancelotti a vincere 2 trofei in una stagione: ecco, magari meglio dirlo a cose fatte. E' un fallimento totale questa stagione. Il secondo trofeo poteva consolare parzialmente dall'amarezza generale, e invece ecco un'altra batosta. Non si può giocare così male una finale: il Milan per quasi tutta la gara non riusciva a superare la metà campo e a fare 3 passaggi di fila.

. Va preso e anche bravo.. Va cambiato con uno davvero bravo.Ora ci saranno, senza nemmeno l'Europa League, pure meno risorse economiche.: fino a oggi quel binario non lo si è voluto prendere...