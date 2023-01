Quando si ha la possibilità, bisogna chiudere subito le partite: non si possono sprecare così tante occasioni nitide, altrimenti a volte finisce male. Su questo aspetto bisognerà lavorare.Abbiamo però ritrovato una squadra decisamente diversa rispetto alla versione preoccupante delle amichevole invernali, che magari sono servite anche per far svoltare la squadra da un punto di vista mentale.Questo può essere benaugurante, così come aver recuperato la fascia destra: piano piano toccherà anche agli altri tornare a disposizione., giocatore che quando è in giornata è davvero di un altro pianeta.E' chiaro che nella bagarre scudetto ci siano anche Juventus e Inter, che oggi comunque sono sotto in classifica. Sarà una grande battaglia, ma come dichiara Tonali questo scudetto andrà difeso fino all'ultima goccia di sudore: abbiamo il dovere di crederci.Un altro aspetto che fa ben sperare è aver visto un De Ketelaere diverso: anno nuovo, vita nuova. Per lui sembra così. Al di là di qualche occasione sprecata, è sceso in campo con il piglio giusto e anche una condizione atletica migliore rispetto alla prima parte. Gli è mancato il gol anche per bravura di Ochoa.A proposito, una spinta ulteriore potrebbe arrivare dai rinnovi di Bennacer e Leao.Ora servirà vincere anche contro la Roma, per dare continuità e mettere ulteriore pressione al Napoli, cercando di sbagliare meno là davanti.