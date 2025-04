Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto

Redazione Calciomercato

, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il. Siamo arrivati ain 33 gare: significa che. E la classifica purtroppo racconta benissimo come siano andate le cose quest'anno. O, meglio, come stanno andando, perché non è ancora finita e. 14 sconfitte stagionali, un'infinità.Guardando soltanto all'ultima stagione. Questo sta creando. Visto che hanno tanto sbandierato il concetto di gruppo di lavoro, ecco oggi. Non lo faranno, ecco perché. Dopo la sconfitta di ieri è arrivato il game over anche per la Conference League: avessi detto, incredibile.Tra l'altro. Tra le scelte sbagliate c'è anche. Non è una mancanza di rispetto: è la normalità. Lui ha firmato un contratto di 6 mesi, firmando in quel momento anche la sua condanna in assenza di risultati.E' inevitabile che si parli di successori. Buttare la palla così in tribuna, o meglio in tribuna stampa come se la colpa fosse dei media, è davvero fuori luogo. Chiusura finale: piccola consolazione, ci è rimasto soltanto questo me ne rendo conto. ma