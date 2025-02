Milanmania: situazione molto grave, il vero fallimento di Conceicao e la società assente quando si perde

Redazione Calciomercato

Da dove iniziare? Si fa fatica a trovare un punto di partenza, perchè da qualsiasi parte trovi. Cambiano gli interpreti, cambiano gli allenatori, ma i problemi rimangono.Dal punto di vista tattico. Il gioco non esiste, e dietro la squadra soffre tantissimo. Poi c'è il, oltre che della squadra, che è indifendibile."E' come tirare il dado o la monetina, non sai mai come scendono in campo". Dichiarazione pesantissima: la squadra finisce in piazza con le spalle al muro. Ciò nonostante,. Pronti via anche lui evidenzia queste difficoltà. Ma è un sergente di ferro, che fa del carattere la sua peculiarità:, privo di personalità forti, di trascinatori, ma anche di un livello di professionalità accettabile.: se perdi sul piano tattico hai la scusante (parziale) di essere arrivato da poco, ma se perdi anche su quello delle motivazioni, alloraParliamo anche della Società., per pretendere pubblicamente di più dalla squadra. Niente. Meglio farsi vedere solo quando si vince la Supercoppa.da questo virus che non si riesce a trovare a Milanello.e sono di difficile risoluzione. Non sai davvero da che parte iniziare a metterci mano.