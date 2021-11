Un po’ scossi,Sono usciti, con queste sensazioni i tifosi del Milan dal derby di domenica. Come se fossero scesi da un "ottovolante" di Long Island, di Disneyland, di Gardaland.Rigore realizzato, gol di Tomori, ah no! Autogol di DeVrij, la prodezza di Tatarusanu, i salvataggi di Ballò Toure e Kalulu, il palo di “Salamandra” e la ribattuta fuori di Kessiè.Da questa sfida comunque esceper aver ottenuto un altro risultato positivo contro. Eppure i ragazzi disono stati lì, determinati, concentrati, attaccati alla partita. Quando la bellezza del gioco, quando la fluidità della manovra non è così scontata, affiorano altre qualità che stanno permettendo al Milan di essere, con il Napoli,Per la gioia dei tifosi, che si stanno gustando, partita dopo partita, lo spirito di questo gruppo, forgiato e guidato da Pioli. A Natale, sotto l’albero,, alla sua educazione ,al suo stile che rappresenta bene quello del Milan. Con una cifra non certo inferiore a colleghi ben più staccati in classifica.Se, in questi giorni nuovamente in gruppo, confermerà, anche in un top-club, le attese che vengono riposte nella sua classe e nella sua abilità balistica, Pioli avrà trovato la giusta alternativa a Brahim Diaz, dietro la punta, e a Saelemaekers sulla fascia destra. Dunque, sempre seguito con interesse, ma dal carattere che preoccupa un poco i dirigenti rossoneri, e il già milanista, che sta disputando una eccellente stagione nel Bordeaux, rimarranno in Francia. Nonostante il pesante errore nel derby,sarà sempre il vice-Theo. Il difensore franco-senegalese ha stretto i denti, già con la Roma, entrando in campo con una caviglia ancora molto gonfia, dopo lo scontro con Soriano. Non al massimo della condizione nemmeno contro l’Inter. Lui però ha la testa giusta, il forte attaccamento alla maglia, lo spirito di “un vecchio cuore”. Un punto di partenza fondamentale per affermarsi in questo gruppo. Non dimentichiamo che gioca in una campionato nuovo. Bisogna lasciargli il tempo di affiatarsi con i compagni, di capire le esigenze del tecnico, di aumentare la sua caratura tecnica.. Importante , per concludere, le voci circa un possibile, anche se difficile, accordo con Alessioper il rinnovo del contratto. Il punto non è sesia presente agli incontri, ma che il Capitano sia aperto alla possibilità di rimanere ancora al Milan. Per i plenipotenziari del mercato milanista, rappresenterebbe un problema in meno e un esborso di denaro che potrebbe essere destinato per altri ruoli., vedi Kabak, costo 25 milioni e poco brillante sia nel Liverpool che nel Norwich, o andare su un giocatore esperto, dal costo certo elevato. Senza dimenticare la forte difficoltà di trovare un centrale di piede sinistro.