Milanmania: solo Allegri o Conte, da troppo tempo manca un top coach

Redazione Calciomercato

Il presente è nero, la stagione lascia poche prospettive, quindi si guarda già al futuro.La speranza è che questo venga scelto dal ds e non che venga imposto dall'amministratore delegato.: lui è bravissimo a isolare il gruppo squadra rispetto a tutto quello che stava accadendo attorno. Al Milan, con una dirigenza non forte ed esperta e con tanti problemi,. Il dubbio, oltre alla proposta di gioco, deriva dal fatto che questa volta a differenza delle precedenti esperienze troverebbe le macerie e non una squadra con una chiara identità. Non trova una macchina ben avviata, ma da far ripartire:Per questo il pensiero va ad: senza di lui non si troverebbe così in alto in classifica, così come il Milan con lui oggi sarebbe sicuramente nei piani alti.a livello di ambiente, di squadra e di gioco. Quindi anche lui potrebbe essere l'uomo giusto. Il rischio però è che senza una vera Società alle sue spalle, anche lui potrebbe risentirne., che potrebbe avere difficoltà di gestione dello spogliatoio, complicato, di Milanello.Scelta che non si può sbagliare:. Quando arriva Pioli non è di quella categoria. Troppe scelte sbagliate, ora è davvero vietato sbagliare.