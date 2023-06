Si è conclusa una stagione di luci e ombre.A parziale scusante, c'è che tutti da tempo ragionassimo sul fatto che sarebbe bastato arrivare quinti per andare nell'Europa che conta il prossimo anno e quindi. Nel bilancio ci finisce anche la, con l'eliminazione in casa col Torino in inferiorità numerica per buona parte della gara, oltre allaIl mio voto non è 8, come dichiarato da Maldini, nemmeno il 7 di Pioli, ma un 6-.Guardando i numeri,dato negativo dovuto anche a un problema generale di concentrazione, che invece era stata la qualità nel rush finale l'anno prima.. Sintetizza molto bene Tonali quando nel post partita dichiara che "il prossimo anno servirà mettere tutto quello che in questa stagione non siamo riusciti a mettere", e cioè determinazione, voglia e fame.. Il Milan deve tornare a vincere subito. Sarà una sessione molto dinamica, con tante uscite e tante entrate.che finalmente garantisca un upgrade rispetto a Messias e Saelemaekers e aiuti a sbloccare gare contro squadre chiuse. Il, che è già stato individuato (Kamada ndr), oltre aSu questo sono tutti d'accordo: tifosi, Pioli e dirigenza. Ora spetta a Cardinale mostrare i fatti.