intorno a mezzogiorno di lunedì scorso.. Voglio ricordare infatti che, oltre che per la beffarda Milan-Liverpool, i tifosi hanno sofferto anche nel 1952, dopo una sconfitta contro il Legnano. Un sorprendente 2-1 per i "lilla", sul campo neutro di Brescia. Nel 1958, i rossoneri poi prendono cinque gol a San Siro dal Genoa e, nella sfortunata stagione del Sacchi-bis , perdono 2-0 a Vicenza. Data da dimenticare!Che spavento, dicevamo, quando. Una rottura in quel punto della gamba avrebbe certamente significato l’addio alla sua fantastica carriera. Per fortuna, già nel pomeriggio, le prime indiscrezioni parlavano di un problema muscolare, pur in una parte delicata del polpaccio, come il soleo., molto concentrato, pronto a trascinare i compagni in questo finale di campionato. Il titolo però è un altro.. Insomma è pronto a firmare un altro anno di contratto. Non vuole lasciare un mondo che ama profondamente, aiutando così la squadra nel tentativo di cominciare l’auspicabile risalita verso livelli più consoni alla sua storia. Tutto dipenderà dal suo pieno recupero e dal nuovo assetto tecnico, anche se probabilmente Zlatan dovrà ridimensionare le sue pretese economiche.Il Milan intanto, dopo le indiscrezioni che vorrebbero in campo i rossoneri contro la Juventus, nella semifinale di Coppa Italia il 13 o il 14 giugno, con eventuale finale il 17, commenta questa possibile scelta con una nota sull’Ansa: "Troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite nel giro di tre giorni, dopo oltre mesi di fermo".Intanto il Milan sta costruendo la squadra per la prossima stagione, soprattutto nel tentativo di rinforzare il reparto di centrocampo. Due i nomi in pole position . Il primo è, il ventenne talento ungherese. L’altro prospetto di campione è, il portoghese del ’99 che somiglia, come caratteristiche, al rimpianto Bakayoko. Il Benfica pare che possa accettare il prestito biennale.