, sempre nei primi due posti per quasi l'intero campionato. Una stagione chiusa con la emozionante vittoria di Bergamo, che ha esaltato la prestazione del migliore rossonero del 2020-2021.e intelligenza tattica, e della quantità, spirito di sacrificio e presenza costante in tutte la parti del campo.. Lo ha confermato, e non avevo dubbi, nel corso dell'intera stagione, doveIn questa stagione non è stato il Milan di ..., ma un club che ha mostrato coesione, dove tutti hanno portato un contributo importante. A partire dalla proprietà, che dieci mesi fa ha deciso di, mentre è stato un abbaglio generale, oggi riconosciuto a Casa Milan, l'acquisto diLe qualità dell'allenatore sono state… scoperte partita dopo partita. Esperienza, intelligenza tattica, coraggio, personalità e soprattutto equilibrio sono state le doti che hanno permesso alla squadra di superare i momenti più delicati e pericolosi, ben assorbiti della giovane rosa.In conclusione, due i principali fattori di una stagione splendida: coesione della società e identità di gioco!che deve essere sfruttato soprattutto ad agosto e settembre, i mesi decisivi di ogni campionato!