Milanmania: Tomori, spinto all'uscita, il migliore. Chukwueze da 'spedire'

. La vittoria era lì a un centimetro. Poi guardi chi è in campo e purtroppo. Conceicao più di così non poteva fare, oltretutto al termine di una settimana molto movimentata anche per via del mercato. Il tecnico l'aveva preparata bene, il primo tempo è stato buono, però poi. Lui ha potuto inserire Jimenez, Camarda, Terraciano e Chukwueze, oltre all'ottimo Gabbia. I cambi hanno fatto la differenza per il Milan in negativo. Jimenez sbaglia in occasione del gol dell'Inter, ma l'errore clamoroso è del nigeriano che lascia liberissimo Zalewski.. Anche per questo, non è da Milan.: ora servirà però tornare a vincere con continuità.. Lo dicevamo quando era estate e faceva caldo, oggi, mesi dopo e col freddo, il discorso non cambia.: come volevasi dimostrare, le difficoltà dell'algerino sono evidenti.. Spero che la partita abbia illuminato la dirigenza, che ha fatto bene a prendere Walker (upgrade clamoroso rispetto a Emerson Royal), ha fatto molto bene a prendere Gimenez (che non vedo l'ora di vedere in campo), però deve completare il mercato con un centrocampista.che,ed è stato il migliore in campo con il sempre ottimo Reijnders.