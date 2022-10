Brutta sconfitta, una delle peggiori partite del Milan di Pioli, con una classifica che ora ha preso una forma diversa, decisamente peggiore: il Napoli può scappare e le altre sotto si sono avvicinate.



Questa squadra oggi ha meno fame rispetto alla scorsa stagione, allarme che era stato lanciato da Tonali dopo le prime partite. Non si può scendere in campo così scarichi mentalmente: e l'impegno in Europa non può essere una scusante. Il Milan ha la seconda peggior difesa tra le prime 8 in classifica: male, pensando che lo scorso anno nelle ultime 11 partite aveva subito soltanto 2 reti. L'assenza di Kessie spiega qualcosa, ma non tutto.



Qualche appunto a Pioli sorge spontaneo: come è possibile non aver trovato ancora un rimedio ai tanti gol subiti di testa da palle inattive? Il mercato a oggi è deludente, ma anche perchè diversi giocatori non li abbiamo mai visti. Vranck è stato preso per sostituire Kessie: perchè non gioca mai? La sensazione è che per caratteristiche possa essere più funzionale rispetto a Pobega.



Il Milan poi non può prescindere da Bennacer: ieri doveva giocare. Rinunciare a lui e metterla sul piano fisico proprio contro il Torino è stato un errore di concetto. Infine se non è infortunato Leao non si può togliere: è il top player della Serie A, non va sostituito mai, a maggior ragione all'intervallo quando devi recuperare il risultato. Ora la gara col Salisburgo da non sbagliare e poi nel weekend un turno in campionato sulla carta agevole. Ma che peccato per ieri.