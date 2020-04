. Dolce come l’indiscrezione, che mi auguro poi confermata dai fatti, che vorrebbeSarebbe una partenza splendida della campagna rafforzamento estiva, perché appare il giocatore ideale per cominciare una risalita, che, senza grandi giocatori, rimarrebbe impervia e complicata.OggiCerto la” boutique” del Presidente Cellino ha i prezzi simili a quelli di Chopard, nella piazza del Casinò di Montecarlo. Il massimo dirigente bresciano vorrebbe ricavare almeno, ma, con le future cessioni,, i dirigenti milanisti potrebbero arrivare a quelCertoE’ giunta anche l’ora però chein attesa che finalmente il Milan possa diventare competitivo anche in campo.In fondo, i due aspetti poi sono legati uno all’altro., che rappresentò il primo tassello prezioso nella costruzione del Grande Milan, diventata, secondo l’Uefa,L’acquisto di Tonali rappresenta un importante pedina anche sul piano tecnico-tattico., per esempio. Non solo per il superiore tasso tecnico, ma perchéSiamo ancora nelle fasi dei sogni e dei contatti, ma, ripeto,. Situazione paradossale per una proprietà che ha un esborso giornaliero di 250 mila euro per la gestione del Milan, ricevendo solo molte critiche e tanti out!