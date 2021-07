. Pensavo proprio che si chiudesse entro la fine di questa settimana ma anche l’incontro di giovedì potrebbe essere definito interlocutorio.fidando sulle qualità del ragazzo, nella scorsa stagione, comunque inespresse., ma pochi si aspettavano una trattativa così lunga e complicata per un centrocampista ancora ritenuto una delle promesse del calcio italiano.La questione spinosa rimane ancora quella legata aRispetto a una settimana fa, è emerso un fattore sostanziale.. Insomma, il Milan è pronto a avvicinare sensibilmente i 5/ 6 milioni chiesti da Kessiè,“. Mistero, mistero fitto, che aumenta le preoccupazioni dei tifosi rossoneri, scottati dall’addio a zero di Donnarumma e Calhanoglu. Tutte le ipotesi possono essere prese in considerazione, ma sarebbe insopportabile, quasi oltraggioso per il blasone del Club se presto dal comignolo di “Casa Milan “non uscisse il fumo bianco per l’elezione del…Presidente. Per quattro anni dunque ancora rossonero.Non voglio perdere energie importanti, quindi non seguo la sterile discussione sulla forza reale di questo Milan rispetto alla stagione scorsa. Siamo solo ai primi di luglio e. Bilanci e previsioni sono da stilare il 31 agosto. Prima mi sembra del tutto inutile, anche perché vorrei, in ogni caso e ancora una volta, ricordare agli scettici, che d. È cronaca, non opinione.Comunque, sulla mia agenda,, ma chiusura da metà agosto in poi,. I nomi rimangono avvolti nel mistero, che diventa buffo, quando leggo, per esempio, di James Rodriguez.Molti ben informati erano sicuri che avesse lasciato il Milan, perché forte di un accordo con un altro Club, anzi addirittura avesse già firmato.Ne parleremo quando verrà diffuso un comunicato ufficiale.Aggiornamenti al prossimo bollettino del 9 luglio.