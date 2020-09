Una campagna rafforzamento intelligente, razionale, funzionale. Così definirei l’inizio del mercato milanista, che vede i dirigenti di Casa Milan muoversi guardando all’aspetto tecnico ma anche economico. L’acquisto di Tonali, in questo senso, è stato un capolavoro, masu un secondo portiere di sicuro affidamento, come il nazionale rumeno Tatarusanu.conferma che le mosse dei plenipotenziari rossoneri siano state guidate da razionalità e pazienza.di operazioni che devono vedere l’arrivo di altre pedine importanti e soprattutto lao fuori dal progetto.che verrà confermato come quarta punta. Certo è ancora acerbo, manca di esperienza ma crescerà di fianco a Zlatan e Ibra può permettergli un salto di qualità che lo potrà proiettare in alto nella considerazione dello staff tecnico milanista.le prossime due operazioni in entrata. Certo ora il focus è indirizzato verso qualche cessione che potrebbe intanto rimpolpare le casse di via Aldo Rossi.. Nonostante le smentite del Lione, la partenza di Reine-Adelaide e di Depay dovrebbero aprire le porte all’arrivo del brasiliano, che piace tanto a un altro brasiliano, il ds dei francesi, Juninho Pernanmbucano. Possono esserci altre soluzioni per il futuro di Paquetà, che vediamo più all’estero che in Italia.rimarrà certamente fino alla partita contro gli irlandesi, debutto europeo del Milan , poi Maldini e Massara valuteranno se accettare le proposte del Friburgo, oggi in pole position per l’acquisizione del centrocampista, pronto a versare 6 milioni più 2 di bonus. Ancheè sul mercato come Duarte e forse uno tra Calabria e Conti. Oggi però non sembrano esserci offerte allettanti.Dalla sede rossonera, un giorno sembra definitivamente perso, poi arrivano notizie meno drastiche. Appare comunque, in questa fase di mercato, un obiettivo di difficile riuscita, anche se è totalmente fuori dal progetto del Chelsea, che non gli ha assegnato nemmeno il numero di maglia. Un'alternativa è Soumarè del Lille, ma sono sotto esame altre figure.Chiudiamo conLo conosce bene. Potrebbe così esaltarne le doti e permettergli di raggiungere quei livelli di continuità ancora raramente raggiunti. Alle cifre della Fiorentina la trattativa nemmeno parte, ma gli ultimi dieci giorni di mercato potrebbero riservare molte sorprese. Quando chiediamo notizie sulla possibilità di vedere Chiesa al Milan, il diniego del Milan è forte, chiaro e deciso. Deve valutare ora il Presidente viola Commisso se tenere l’attaccante, al quale la soluzione Milan piace tanto, ancora una stagione per vederlo nel giugno 2021, a un solo anno dalla fine del suo contratto. Prima di pensare che si tratti di una mission impossible, attenderei ancora. Certo che immaginare un attacco con Chiesa, Calhanoglu, Rebic, con Ibra come terminale è un fantastico sogno per i tifosi rossoneri. D’altra parte i sogni sono come le stelle. E’ sufficiente alzare gli occhi e sono sempre là…come Chiesa!!