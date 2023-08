Siamo a 2 settimane esatte dall'inizio del campionato del Milan, con l'esordio a Bologna fissato per lunedì 21. Bisogna migliorare e approfittare del mercato per alzare l'asticella. Ne parleremo, ma vorrei partire da un altro punto.Ad esempio la Gazzetta oggi titola 'Inter più avanti e, con già più qualità in attacco, punta Balogun'. Che arrivi l'americano è tutto da vedere, ma anche il resto è parecchio discutibile.. Sono andati via Dzeko e Lukaku, è arrivato il solo Thuram che con il record stagionale di 13 reti non sembra esattamente un goleador, cosa che sottolineavamo anche quando era in orbita Milan. L'Inter si è sicuramente indebolita nel reparto offensivo, mentre i rossoneri si sono evidentemente rafforzati, pur mancando il bomber da 25 reti a stagione.Loro hanno Lautaro (fortissimo), Thuram (punto di domanda) e Correa che gli stessi tifosi non possono più vedere nemmeno in cartolina.. Lo svizzero, guardando ai numeri, sembra un profilo superiore rispetto a Thuram: 3 anni in meno, più gol a livello di Nazionale e pure di Champions League.Vedi i racconti su Lukaku e come vengono raccontati gli obiettivi mancati, per cui, nel dubbio, è sempre 'Milan beffato'.Serve acquistare il centrocampista centrale, pedina fondamentale che sarebbe meglio inserire il prima possibile. Poi puntellare gli altri reparti: un 9 alternativo, il terzino e il difensore centrale. Speriamo di chiudere con un agosto non sottotono, ma spumeggiante come è stato il mese di luglio.