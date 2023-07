Giugno con l'addio a Maldini e la cessione di Tonali era stato pessimo, l'ultimo mese invece ha, allontanando le nubi: oggi splende un gran bel sole sopra Casa Milan e Milanello. Un mese fa era impensabile anche per il più ottimista dei tifosi.acquisti funzionali, che portano qualità, soprattutto in attacco., dove il progetto tattico non è ben chiaro. L'ex Valencia, Loftus-Cheek e Reijnders sono mezzali: chi giocherà al centro in un centrocampo a 3?, dopo aver speso oltre 100 milioni di euro: cifra straordinaria, che viene poco sottolineata in Italia. Noto anche che per qualche giornale i nuovi giocatori del Milan siano solo scommesse, mentre acquisti di altre squadre, non capisce bene il perchè, sono certezze nonostante abbiano anche meno esperienza dei nostri. Il negazionismo prosegue, ma può essere anche un vantaggio.: tendenzialmente due terzini, un centrale, una punta e forse un altro centrocampista.: ecco perchè mi aspetto la ciliegina, in mezzo o davanti. Un grande colpo che possa portare, a regime, a commentare un campagna acquisti da 10 e lode e che possa aiutare a raggiungere la seconda stella, il grande sogno.