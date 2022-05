E' l'estate del Milan, un'estate che dev'essere di grande euforia per tutto il popolo rossonero. Un sentimento che non dev'essere intaccato e rovinato dall'uscita di qualche giorno fa di Paolo Maldini, che sicuramente ha un po' destabilizzato l'armonia del mondo milanista.



Ma, crediamo, speriamo, riteniamo che quelle dichiarazioni in qualche modo contribuiranno ad alzare l'asticella delle ambizioni del Club, che sta per passare nella mani di RedBird.



C'è un punto indiscutibile e fondamentale: bisogna ripartire con le 3 M, con Maldini, Massara e Moncada, che hanno fatto un lavoro straordinario seppur con poche risorse. Chi ha il Milan nel cuore si deve augurare che nell'incontro delle prossime ore tra Cardinale e Maldini verrà trovata l'intesa. Ripartire con una dirigenza diversa significherebbe tornare all'anno zero.



Non solo. Servono più risorse e ambizioni più alte. Bisogna aprire un ciclo. Questo scudetto non dev'essere una vittoria isolata ma l'inizio di un percorso. Perché lo sia è necessario che ci siano più risorse e si alzi l'asticella per competere anche in Europa, cosa tra l'altra dichiarata dallo stesso Gazidis ma che dovrà essere dimostrata dai fatti. Il modello teorico di RedBird alla 'Moneyball' è quello di non spendere troppo ma risultare poi molto competitivi. Va bene non arrivare alle spese folli di City o PSG, ma neanche l'attenzione al centesimo. Non ora. Non oggi, perché l'occasione è importante: confermarsi in Italia e alzare il livello in Europa, con il Club che così varrebbe anche di più.



Il Milan è un'azienda, ma non un'azienda normale. E' un'azienda di calcio che risponde alla partecipazione, all'amore e all'affetto di milioni di tifosi, che non avranno voce in capitolo nel pratico su scelte e soldi, ma vanno rispettati. Il Milan è un Club che non può accontentarsi: merita di proseguire questo percorso, che è soltanto all'inizio.