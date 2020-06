Dopo le polemiche dei giorni scorsi, nuovo episodio di vandalismo nella città di Milano che ha vista coinvolta la statua dedicata al noto giornalista e scrittore Indro Montanelli. Qualche giorno fa la statua fu oggetto di una richiesta di rimozione da parte del movimento dei Sentinelli, mentre nella notte di ieri è stata imbrattata con vernici e scritte infamatorie.



LA POLEMICA PREGRESSA - Nei giorni socri, al sindaco di Milano Beppe Sala è arrivata una lettera scritta dal movimento dei Sentinelli che chiedeva la rimozione della statua. La motivazione, che fa seguito alle agitazioni nate negli USA per il movimento Black Lives Matter, parte dall'ammissione fatta più volte in passato da Montanelli e che confermò il contratto che, durante la guerra in Etiopia, stipulò per sposare una bambina tra i 12 e 14 anni.



VANDALI AL LAVORO - Ieri l'epsiodio più spiacevole con la statua, collocata nell’omonimo giardino di via Palestro in pieno centro di che è stata ricoperta da 4 latte di vernice e imbrattata dalla scritta “Razzista, stupratore“. La statua è in fase di pulizia da stamattina, ma è in bronzo e quindi necessità di un intervento specializzato per non rovinarla.