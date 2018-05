Un temporale si è abbattuto sul Milan: la Uefa ha detto no alla richiesta di settlement agreement da parte del club di via Aldo Rossi, rinviato a giudizio presso la camera giudicante dell'organo di controllo finanziario. Il processo è previsto per giugno, il massimo organismo calcistico europeo non si fida del proprietario Yonghong Li. Tutto è legato alle difficoltà sul rifinanziamento del debito che potrebbe portare a un clamoroso cambio di proprietà a solo un anno dall'insediamento dell'imprenditore cinese.



NUOVA CORDATA - Secondo le indiscrezioni raccolte da Milanofinanza, ci sarebbe una nuova cordata interessata al club rossonero, cioè quella composta dalla grande banca Usa Goldman Sachs e da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, squadra di football americano. Nel caso che il Milan finisse nelle mani di Elliott a ottobre potrebbe essere rimesso sul mercato per una cifra tra i 400 e i 500 milioni di euro.



CHI E' ROSS - Stephen M. Ross, proprietario dei Miami Dolphins, è uomo d’affari che ha il suo business principale nel ramo immobiliare e con un patrimonio stimato d 7,4 miliardi di dollari. Da sempre molto affascinato dal mondo del calcio, sarebbe fra i grandi sostenitori della SuperLega. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Milan, tutto sarà più chiaro nel giro di qualche settimana.