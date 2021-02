Riscontrati casi di variante sudafricana, e forse anche inglese, di Covid nel focolaio sviluppatosi alla scuola d'infanzia di via Lope de Vega a Milano, in zona Barona.



LA CONFERMA - Lo riferisce Stefano Mansi, sindacalista Rsu del Comune di Milano. "Secondo alcune fonti interne, è stata confermata la variante sudafricana del virus: un genitore in terapia intensiva, una educatrice ha un polmone lesionato. Ats stamattina ha mandato mail con obbligo di tamponi a tutte educatrici, commesse, bambini e genitori",