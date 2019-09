Prende il via oggi la Milano Games Week il festival dei videogiochi che nel corso del weekend vedrà fra i protagonisti anche Calciomercato.com con la sua sezione eSports. Giochi di calcio ma non solo perché la Games Week è ancora l'occasione, per gli appassionati, di travestirsi, truccarsi e viaggiare con la fantasia per interpretare uno dei personaggi delle saghe a fumetti, degli anime e non solo. Si chiama Cosplay ed è un fenomeno sempre più popolare tanto che sui social ci sono degli autentici fenomeni, seguitissimi per i propri travestimenti.



Una su tutte in Italia è Antonella Arpa, in arte Himorta, 28enne cosplayer che è diventata famosa anche grazie alla tv. Lei interpreta infatti "La Manga" del programma Avanti un altro! di Paolo Bonolis. Himorta è anche una sfegatata tifosa del Napoli e fra una foto con il costume di Misty dei Pokemon, o un'altra travestita da Lamù posta foto al San Paolo o in abiti sexy con la maglia del Napoli. L'ultima? Davanti a un murales di Maradona.



Ecco le sue foto super-sexy nella nostra gallery.