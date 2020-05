Messaggio dall'alto. Il sindaco di Milano Beppe Sala è salito in cima al Duomo e da lì si è rivolto alla Madonna, lo ha fatto alla vigilia della riapertura di uffici e negozi dopo il lockdown dovuto al coronavirus. "Ci rivolgiamo alla Madonnina che da lassù continua a guardare a tutta la città. Tu non farci mai mancare il tuo sguardo. Domani inizia un'altra delle fasi che comporranno questo ritorno, non necessariamente lineare, alla nuova normalità", ha detto. "Riapriamo in negozi, riacquistiamo i nostri spazi, riprendiamo il senso della nostra comunità, il significato del nostro futuro ma tutto può essere ancora molto fragile nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio. C'è una nuova strada da percorrere, un passo alla volta con prudenza e attenzione ma senza perdere un'occasione per ridare linfa e vita alla nostra città".