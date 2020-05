Attraverso il suo consueto appuntamento del lunedì mattina sulla propria pagina facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha usato nuovamente parole pesanti per gli assembramenti e la movida che ha caratterizzato l'ultimo weekend milanese annunciando la possibilità di tornare a chiudere tutto.



NON È TOLLERABILE - "Io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo weekend non è stato sereno e non possiamo immaginarne un secondo in questo modo, non è tollerabile"



NON POSSIAMO CONTROLLARE TUTTO - "Oggi mi incontrerò con il prefetto per capire cosa si può fare. Io ricevo centinaia di messaggi, foto di assembramenti nelle vie, nei parchi. Bisogna trovare una formula e qui denuncio tutta la mia frustrazione, e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane, perché gli inviti al buon senso, alla responsabilità funzionano anche pochino. Ed è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto".