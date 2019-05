Intervistato dall'Ansa a margine dell'incontro svoltosi stamattina al Coni per la candidatura dei Giochi invernali del 2026 Milano-Cortina, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha parlato del futuro dello stadio San Siro e delle ipotesi al vaglio di Inter e Milan.



TOCCA AI CLUB - "San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ascolteremo. In un modo o nell'altro il Cio ha la garanzia che ci sarà un impianto di alto livello. Se non ci fosse un nuovo stadio, San Siro sarà comunque all'altezza".