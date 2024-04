'Milano siamo noi', i giocatori dell'Inter festeggiano lo scudetto: cori negli spogliatoi, Lautaro stappa il bottiglione

L'Inter vince il derby e conquista matematicamente lo scudetto della seconda stella. Negli spogliatoi esplode la, già annunciata da Lautaro ai microfoni a bordo campo: "La festa non finisce più".Nello spogliatoio nerazzurro si salta e si canta. I giocatori si abbracciano in cerchio e, che consegna a Frattesi. Non c'è neanche da discutere, è. Il suo primo in Serie A con la fascia al braccio.

E poi spazio ai cori e ai sorrisi. I neo campioni d'Italia cantano con Dimarco e Barella trascinatori dei festeggiamenti. Thuram batte la mano sulle telecamere e poi torna a cantare. Il coro più emblematico che risuona nello spogliatoio è chiaramente. Quasi a rispondere a quel "Il Milan non è solo Milano, ma l'Italia" pronunciato da Ibrahimovic in occasione dello scudetto vinto dai rossoneri nel 2021/22.E poi si torna sul campo. Accompagnati dai canti dei tifosi nerazzurri rimasti ad occupare la Curva Nord, Lautaro e compagni si dedicano alle foto necessarie, con tanto di. Arriva poi il: da sventolare tutti insieme, in cerchio e senza mai smettere di saltare.

Doveroso il saluto alla Curva, fatto in prima persona da Lautaro e Dimarco: il capitano e il più "incline" ai festeggiamenti con i tifosi. Entrambi, quella che sta sera ha tremato al gol del 2-0 di Thuram, sventolando la maglietta come un fosse un trofeo.