Il dibattito sull'eventuale abbattimento dello stadio di San Siro di Milano, per lasciare spazio a un nuovo impianto realizzato da Inter e Milan, ha raggiunto anche il Cio, il Comitato olimpico internazionale, che ha chiesto chiarimenti sulla cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 2026, che si dovrebbe svolgere nello stadio maneghino se Milano e Cortina avranno l'assegnazione.



Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Arch Week, la settimana dedicata all'architettura, ha spiegato, come riporta l'Ansa: "Il dibattito è talmente infuocato che stamattina abbiamo ricevuto una telefonata del Cio, che ci chiede garanzie per il 2026, visto che l'inaugurazione si farà proprio lì. Noi li abbiamo rassicurati: in ogni caso, anche se ci sarà uno stadio nuovo, la cerimonia di inaugurazione andrà senz'altro nella nuova struttura".