Nel consueto appuntamentodel venerdì di, un ospite che ormai è quasi padrone di casa:. Come sempre tante chiacchiere sul calcio, ma non solo, visto che è uscito da poco l'album di, Milano Soprano, dove è presente anche Ted insieme a tutta la. E queste sono le emozioni dopo l'uscita di: "E' uscita pochi giorni fa la classifica Fimi, e il disco è quarto ed è un grandissimo successo. Io gli ho fatto gli auguri e gli ho detto anche che se diventa disco d'oro deve farmene una copia anche a me, perché sarebbe, nella mia carriera, il primo disco d'oro con una mia traccia. E' stata una figata, perché c'è stata questa. E ho ricevuto un sacco di messaggi da un sacco di gente della vecchia scuola, che hanno provato anche una certa emozione nel risentirci. Sta andando davvero benissimo, oltre le mie aspettative. Poi è un disco, secondo me, molto bello, che riesce a suonare fresco, moderno, ma allo stesso tempo è apprezzato anche a chi ama il vecchio suono dei dogo. E Don Joe si conferma uno dei migliori produttori in circolazione"."Ho messo Lainate sulla mappa. Questo disco è un tributo alla città di Milano, infatti nell'art work interno c'è la mappa di Milano, in cui a ogni quartiere è abbinato il nome del rapper. E c'è anche la bandiera di Lainate".