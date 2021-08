Il Corriere Fiorentino scrive che gli assalti dei grandi club, Tottenham e Atletico Madrid, verranno respinti finché questo sarà possibile, per permettere di portare in fondo la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Il ritorno di Rocco Commisso, previsto ormai fra una settimana o poco meno, dovrebbe segnare la deadline di questo intrigo di mercato. Non aspetterà tanto Milenkovic, il cui passaggio al West Ham per 16 milioni più bonus non è che questione di ore. E forse aspetterà poco anche Sofyan Amrabat, che dei centrocampisti è quello che meno si sposa con il gioco di Italiano.