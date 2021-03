Il Manchester United è in pressing, e anche il Milan lo ha messo nel mirino. Comunque vada, l’addio di Nikola Milenkovic alla Fiorentina è vicinissimo anche per i bookmaker. Il difensore serbo ha glissato sulle proposte di rinnovo dei viola e con il contratto in scadenza nel 2022 la partenza è sempre più vicina. Non a caso, sul tabellone il cambio squadra a fine stagione vale appena 1,30 e anche se i viola "resistono" nelle previsioni degli analisti, per un altro anno a Firenze, riferisce agipronews, si sale a 3 volte la posta