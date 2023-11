Due giorni prima della sfida di San Siro contro il Milan, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club:



SULLA CARRIERA IN VIOLA: "Quasi 7 anni... Sono qui da tanto, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa. Mi trovo benissimo, ho ottimi rapporti con tutti. Come giocatore che sta qua da tanto devo trasmettere ai nuovi arrivati cosa significa la Fiorentina, questo è un lavoro che mi è richiesto anche nei momenti duri".



SU PIOLI: "Nel 2017/18 ero molto giovane, avevamo Pioli come tecnico e per me non è stato facile passare dal calcio serbo alla Serie A: c'è molta differenza. Il mister mi ha aiutato tanto a crescere, sia calcisticamente che dal punto di vista mentale. Gli sarò grato per sempre".