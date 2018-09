Nikola Milenkovic non sbaglia un colpo, in campo col pallone e nelle interviste coi microfoni. Il difensore serbo della Fiorentina, 21 anni il prossimo 12 ottobre, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Le voci di mercato su Atletico Madrid, Inter, Juventus e Manchester City? Fanno piacere, ma resto sereno e non ci penso. Sono un ragazzo coi piedi per terra, credo nella professionalità e penso solo a imparare e migliorare ogni giorno di più, contento di vestire la maglia viola. La Fiorentina è l’ideale per qualsiasi giocatore per crescere: sono molto soddisfatto della scelta. Se mi dovessero offrire il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022? Ne possiamo parlare".



"Antognoni mi ha paragonato a Stam? Era un grande difensore ma niente paragoni, io voglio la mia strada. E comunque la mia stima è sempre stata per Vidic. Sono davvero felice per Chiesa, mi auguro continui così, è destinato a fare grandissime cose. Un altro compagno che mi sta impressionando è Pjaca, può fare la differenza. Astori quando sono arrivato qui, un anno fa, mi ha fatto subito sentire a casa, mi ha sempre aiutato. Qui nessuno lo dimenticherà mai. E’ stato poi importante lottare per portare sempre in campo la fascia dedicata a Davide. Perché quella è più di una semplice fascia, per noi è un simbolo".