'intesa trae la Juve è totale, così come quella tra i bianconeri e la Roma: biennale da 7,5 milioni più bonus, 15 milioni ai giallorossi. Giallorossi che, dal canto loro, continuano ad aspettareIn Italia, intanto, è arrivato il suo agente:. Lato club, invece, c'è intesa sulla base di 18 milioni di base fissa più 7-8 di bonus pagabili in quattro o cinque rate.. Parziale conferma è arrivata anche da Ronald Koeman, tecnico del Barcellona: se inizialmente aveva chiuso la porta all'uruguaiano, le parole rilasciate in serata viaggiano su binari leggermente differenti. "Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando si capire se rimanga o meno. Se alla fine non trova una squadra e finisce per restare, sarà un giocatore in più della rosa" ha ammesso il tecnico blaugrana. L'alternativa low-cost si chiama sempre, ma la Juve punta forte su Edin Dzeko, anche a costo di aspettare. Ore decisive, l'effetto domino è pronto a partire.