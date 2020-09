Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitivo via al valzer di attaccanti tra le alcune big della Serie A.Andiamo con calma. Dopo gli accordi dei giorni scorsi tra i club, oggi è arrivata anche la tanto attesa risposta del polacco.. Al Napoli, invece,. Decisivo, per sbloccare l'affare, l'incontro della mattinata tra l'agente del giocatore e la dirigenza giallorossa. Un affare che spiana di conseguenza anche la vicenda Dzeko:La giornata di venerdì dovrebbe già essere quella delle visite mediche. Roma e Juve stanno facendo di tutto per accelerare i tempi così da provare ad avere i due giocatori a disposizione per la prima giornata di campionato: giallorossi impegnati sabato sera a Verona, bianconeri di scena domenica sera all'Allianz contro la Samp.. La Roma, inoltre, vuole certezze sullo stato di salute delle ginocchia del polacco, reduce da due operazioni ai crociati: per lui previsti alcuni controlli a Innsbruck prima della firma. Nella trattativa, infine, due giovani giallorossi dovrebbero percorrere la strada inversa: si tratta di(attaccante classe 2003) e(terzino destro classe 2003). Ultimi dettagli burocratici, l'asse Napoli-Roma-Torino ha trovato la quadra definitiva. Giallorossi e bianconeri si apprestano ad abbracciare Milik e Dzeko.