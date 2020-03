Arkadiusz Milik e il Napoli sono tutt'altro che sicuri di andare avanti insieme. Perché l'accordo per il rinnovo del centravanti polacco non arriva da tempo, Mertens invece ha deciso di dire sì al progetto di De Laurentiis e così la situazione potrebbe evolvere in un addio di Milik col contratto in scadenza tra un anno e mezzo; ecco perché il Napoli dovrà decidere se investire con forza sul rinnovo oppure venderlo in estate per evitare di perderlo a costo zero da gennaio in avanti, scenario che non si verificherà.





L'IDEA DELL'INTER - Il nome di Milik intanto è già stato proposto all'Inter nell'affare Icardi un anno fa e si potrà ripresentare per giugno: il Napoli sta cercando potenziali soluzioni se Arkadiusz dovesse partire, l'Inter è informata ma al momento ha altre idee. Il motivo? Antonio Conte non vuole il minimo margine di errore sulle scelte in attacco e vede altre prime punte nel suo progetto per l'anno prossimo, ecco perché non si potrà sbagliare e Milik al momento - come un'estate fa - non è la prima scelta in lista per l'Inter.