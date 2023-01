. Sì, perché ad Arkadiusz Milik, questa sera alle 20.45, non sarà sicuramente concessa un'accoglienza da star, tutt'altro. Si aspettano fischi in quantità, sicuramente superiori ai suoi compagni. Essere l'ex in casi come questi non aiuta proprio. Non sarà, quindi, una partita come le altre e il fatto che sia già una gara scudetto conta solo in parte in questo discorso. Arek Milik a Napoli ha collezionato 93 presenze, segnando 38 gol, tra il 2016 e il 2020, nonostante due terribili e lunghi infortuni alle ginocchia: un avvio super, i problemi del rientro e un addio non senza polemiche.Dove?, visto il gradimento mai nascosto da entrambe le parti, la firma non una priorità e così finì fuori rosa fino al gennaio successivo, quando arrivò il Marsiglia.