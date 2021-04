Secondo la testata andalusa Estadio Deportivo, il Siviglia non parteciperà alla corsa per Arkadiusz Milik. Il polacco piace molto a Monchi ma la sua richiesta di 4 milioni netti più bonus è stata giudicata troppo alta per le casse del club. Resta invece vivo l’interesse dell’Atlético Madrid, destinazione molto gradita anche dall’ex attaccante del Napoli.